Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme Ödülü’

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Vedat Günyol’un anısına Kartal Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü bu yıl Muğlalı genç yazar Hakan Güngör’e verildi. Güngör’ün ödül alan “Sanatımı Koru Ey Tarih” adlı kitap dosyasında kültür-sanat ve yakın tarihe dair yazılar yer alıyor.

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Sendikası ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘2018 Vedat Günyol Deneme Ödülü’nde Hakan Güngör “Sanatımı Koru Ey Tarih” adlı kitap dosyasıyla ‘Genç Deneme Yazarı Ödülü’nün sahibi oldu. Güngör’ün kitap dosyasında, kültür-sanat ve yakın tarihe ilişkin deneme ve eleştirileri yer alıyor.

Bu yıl yarışmada Birincilik ve Seçici Kurul Özel Ödülü verilmedi. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü 3 Mart’ta düzenlenecek törenle sahibine verilecek.

Hakan Güngör Kimdir?

1990’da Fethiye’de doğdu. Muğla Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Hamle ve Muğla Haber gazetelerinde köşe yazıları, röportajları ve haberleri yayımlandı. 2014’te Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bir süre eğitim gördükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti ve buradan mezun oldu. Aralarında Milliyet Sanat, Milliyet Kitap, Artful Living, Yeni Tiyatro ve Arka Kapak’ın da bulunduğu yayınlarda yazıları yayımlandı. Halen bir yayınevinde çalışıyor.