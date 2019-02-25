0553 313 94 23

Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme Ödülü’

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Vedat Günyol’un anısına Kartal Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü bu yıl Muğlalı genç yazar Hakan Güngör’e verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:31
Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme Ödülü’

Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Vedat Günyol’un anısına Kartal Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü bu yıl Muğlalı genç yazar Hakan Güngör’e verildi. Güngör’ün ödül alan “Sanatımı Koru Ey Tarih” adlı kitap dosyasında kültür-sanat ve yakın tarihe dair yazılar yer alıyor.


Kartal Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Sendikası ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘2018 Vedat Günyol Deneme Ödülü’nde Hakan Güngör “Sanatımı Koru Ey Tarih” adlı kitap dosyasıyla ‘Genç Deneme Yazarı Ödülü’nün sahibi oldu. Güngör’ün kitap dosyasında, kültür-sanat ve yakın tarihe ilişkin deneme ve eleştirileri yer alıyor.


Bu yıl yarışmada Birincilik ve Seçici Kurul Özel Ödülü verilmedi. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü 3 Mart’ta düzenlenecek törenle sahibine verilecek.


Hakan Güngör Kimdir?


1990’da Fethiye’de doğdu. Muğla Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Hamle ve Muğla Haber gazetelerinde köşe yazıları, röportajları ve haberleri yayımlandı. 2014’te Muğla Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bir süre eğitim gördükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti ve buradan mezun oldu. Aralarında Milliyet Sanat, Milliyet Kitap, Artful Living, Yeni Tiyatro ve Arka Kapak’ın da bulunduğu yayınlarda yazıları yayımlandı. Halen bir yayınevinde çalışıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:31
  1. sanat
  2. kitap
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    1. BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    2. Özhaseki'den TEMAD'a ziyaret
    3. Kırklareli yarın okullar tatil mi |..
    4. Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar..
    5. Rehber köpeklere yönelik farkındalık..
    6. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
    7. Diktatör Esed rejimi İdlib'i vurdu!..
    8. Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay..
    9. AK Parti'nin Tokat mitingi
    10. Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti..
    11. Kaçarken çamura saplanan hırsızlık..
    12. Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri..
    13. New York borsası yükselişle açıldı
    14. "Örtülü değildir, bu ittifak artık..
    15. Çinli turizmciler tava ciğere hayran..
    16. Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı..
    17. Çok sert açıklama: Sularımıza biraz..
    18. "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla..
    19. Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız
    20. Hakem Özge Kanbay hayatını kaybetti
    21. Katarlı öğrencilerden Mısır'daki..
    22. Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli..
    23. Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’..
    24. İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4..
    25. Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme..
    26. Kapalıçarşı'da altın
    27. İmamoğlu: “Şişli’nin gördüğü en güzel..
    28. Sabahattin Ali, doğduğu yer..
    29. Sucuk fabrikasında korkutan yangın
    30. "Şimdi sıra Beşiktaş'ta"
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler