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Muğla’daki STK’lardan Darbeci Sisi’ye tepki

Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında % 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmeye devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
Muğla’daki STK’lardan Darbeci Sisi’ye tepki

Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında % 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmeye devam ediyor.


Muğla’daki STK’lar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, darbeci Sisi’nin seçilmiş meşru hükümeti savunan kendi vatandaşlarını düzmece ve göstermelik yargılamalar ile idam ettiğini belirtti. Uçak, “Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masum insanı idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. BM’nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları; diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla ‘diktatör’ diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. O nedenle zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız.


Bu vesileyle Memur-Sen Muğla İl Temsilciliği ve Sivil Toplum Teşekkülleri olarak, Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
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