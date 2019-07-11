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Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışması sürüyor

Dalaman'da çıkan orman yangını Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi’ne kadar ulaştı- Göcek'te yaşayan Ayşe Bozkır:- "Yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı ve birçok arkadaşımızın evine kadar geldi"

11 Temmuz 2019 Perşembe 01:31
Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışması sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne ulaştı.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek Mahallesi’ne kadar ulaştı.

Kırsal mahallelerde bazı evlerin yakınına kadar gelen alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Göcek'te yaşayan Ayşe Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çaresizce yangını izlediklerini söyledi. Bozkır, "Yangının tarla temizliğinden çıktığı tahmin ediliyor. Rüzgarın azizliğine uğradık. Yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı ve birçok arkadaşımızın evine kadar geldi. Ormanda da birçok can yandı." dedi.

Gökçeovacık Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Çay da arazinin çok sarp olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin güç olduğunu dile getirdi. Çay, ellerinden hiçbir şey gelmediğini, yangını sadece izlediklerini kaydetti.

Öte yandan, yangının içinde kalma riski taşıdığı için evlerinden tahliye edilenlerin komşu ve akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.

Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan Muğla-Fethiye kara yolunda duran birçok vatandaş, yangını izledi ve cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ve jandarma ekipleri, yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 01:31
  1. Dalaman
  2. Fethiye
  3. Göcek
  4. Muğla
  5. orman yangını

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