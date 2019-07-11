Muğla'daki orman yangını kontrol altında

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Can ve mal kaybımız yok Allah'a şükür, sadece içinde kimse olmayan butik otel, bir miktar etkilenmiş gözüküyor." dedi.

Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya gelen Pakdemirli, yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulunarak, Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını takip etti.

Göcek Orman İşletme Şefliğinde, gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, çok büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek yangının ilk başta yerleşim yerlerine tehdit ettiğini söyledi.

Dün saat 15.30 sıralarında başlayan yangının kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Tedbir amaçlı bazı yerleşim yerleri de boşaltmak durumunda kaldık. Dalaman'da Karacaağaç mevkisinde bir zirai tarladan çıkan bir yangın ilk tespitlerimiz bu." dedi.

- "Şu an kontrol altında"

Yangının Kayadibi Mahallesi'nde ilerlemesinin devam ettiğini ve daha sonra durduğunu anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Göcek ve aşağı tarafındaki Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün devam etti. Kepez ve Taşbaşı mahallelerini de tedbir amaçlı boşaltmıştık. Şu saat itibarıyla boşaltılan mahallelere geri dönüşler başladı. Vatandaşlar evlerine tekrar geri döndü. Ben yurt dışındaydım ve yangını çıkış anından itibaren takip ettim. Yangın şu an kontrol altında. Yangın çok büyük olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için çok ciddiye aldığımız bir yangındı. Valimizin koordinasyonunda devletin tüm kurumları çok güzel çalışma yaptı."

Akşam saatlerinde helikopter uçuşu olmadığını, ama sabaha kadar karadan söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla beraber, saat 5.30 itibarıyla helikopterlerin çalışmaya başladığını dile getirdi.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yangın mahallini helikopterle inceledim. Korktuğumuz gibi değil fakat zaten korktuğumuz kısmı yerleşim yerlerini tehdit etmesiydi. Can ve mal kaybımız yok. Allah'a şükür. sadece içinde kimse olmayan bir otel bir butik otel, bir miktar etkilenmiş gözüküyor. Bunun dışında önemli bir kaybımız yok görünüyor. Sıcaklık 37 derece, nemin 17 olması ve 40 kilometrenin üstünde rüzgar olması yangının hızla büyümesine neden oldu."

Pakdemirli, yangına 15 helikopter 105 arazöz, 18 iş makinesi ve 520 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

- "Yangının korku vermeyen bir görüntüsü var"

Helikopterle yangın çıkan alanda inceleme yaptığını, zarar gören alanın yangın tamamen söndürüldüğünde tespitini yapılacağını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

“Yangın tamamen söndürülmüş diyemeyiz. Şu saat itibarıyla tamamen kontrol altında. İlerleyen saatlerde hava şartları değişikliğine göre tam söndürülmeden yayılmaz diyemeyiz. Hava aracıyla çıkmış olsaydınız yangının korku vermeyen bir görüntüsüne şahit olacaktınız. Türkiye'nin en büyük yangını 17 bin hektardır. Bu anlamda çok büyük bir yangın olmamasıyla birlikte yürekleri hoplatan yerleşim yerlerini tehdit ediyor olmasıydı. Bu kadar rahat konuşur olmamı görünmez kahramanlarıma borçluyum. Bütün yangınlarda onlarla birlikte olmaya çalışıyorum.”

Pakdemirli, geçen yıldan bu yana yangınlarla ilgili önemli bir performans iyileşmesinin olduğunu vurguladı.

Aynı aylar baz alındığında 2018'de 685, 2019’da 730 yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

“2018'de etkilenen alan bin 525 hektar, 2019'da ise 828 hektar. Geçen yıl yangın başında 2 hektarın üzerine bir alan etkilenirken şimdi bir hektarın altına inmiş durumda. Orman Genel Müdürlüğümüz 180 yaşında. Hakikaten dünyada özellikle yangınla mücadelede açık ara fakla birinciyiz. 13 dakika olan yangına müdahalemizde inşallah önümüzdeki günlerde 10 dakikaya indirme hedefimiz var. En önemli şey bir ağacımız da az yansın. Bütün derdimiz tasamız bu. Tabii ki önce can. Onu söylüyoruz ama onun dışında biz ağaçları da canlı kabul ediyoruz. Onların da daha az yanması bizim için son derece önemli. Bu yüzden bir saniye daha hızlı müdahale etmek son derece önemli.”

- "Helikopter, uçaktan daha efektif"

Pakdemirli, istatistiki verilere göre yangın çıkış nedenlerinin yüzde 90'ının insan kaynaklı, yüzde 10'unun da kendi kendine çıktığını belirtti. Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarında neden uçak bulunmadığına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

“Bu yıl helikopterlerin sayısını arttırdık. Helikopterler daha efektif. Uçağın yangınların içine müdahale etmesi ve manevra yapması çok kolay olmuyor. Helikopterlerin manevrası çok daha kolay. O yüzden bu yıl helikopterlerin sayısını arttırarak yangınlardaki müdahale zamanımızı yangın içerisindeki manevramızı ve başarımızı arttırdık.”