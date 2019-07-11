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Muğla'daki orman yangını

Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket etti- Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunacak olan Pakdemirli, oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını yönetecek

11 Temmuz 2019 Perşembe 04:07
Muğla'daki orman yangını

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket etti.

Alınan bilgiye göre, 3. Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Bakan Pakdemirli, Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili Muğla Valisi Esengül Civelek'i telefonla arayarak bilgi aldı.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan bölgeye ekipler gönderilmesi talimatını veren Pakdemirli, tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket eden Pakdemirli, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunarak, Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını yönetecek.

- 350 hektar alan yangından etkilendi

Dalaman'da Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 105 arazöz, 18 dozer ve 520 yangın söndürme işçisiyle de karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalara ara verirken, çevre il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Ancak bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

- Alevler Fethiye Körfezi'nin incisi Göcek'e ulaştı

Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yangın Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangın nedeniyle bölgeden yükselen dumanlar 60 kilometre mesafedeki Fethiye'den de görüldü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 04:07
  1. Bekir Pakdemirli
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