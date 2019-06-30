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Muğla’daki orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

30 Haziran 2019 Pazar 01:31
Muğla’daki orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra tekrar etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gündüz 3 yangın söndürme helikopterinin desteği ile yürütülen söndürme çalışmalarına gece 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçinin çalışmaları ile devam ediliyor. Palamutbükü’nde sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.

İtfaiye araçları, su tankerlerinin rahat geçiş yapması için jandarma sahil yolunda önlem alıyor.

Turistler ve yöre sakinleri çalışmaları izlemek için gece boyunca sahile akın etti. Bölgedeki tatilciler yangını meraklı gözlerle takip ediyor. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonuyla kaydederken bir çaycı kalabalığa çay dağıttı.

Öte yandan Palamutbükü Camisi'nden, devam eden yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olunması için anons yapıldı.

Cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta, "Bölgemizde yangın devam etmektedir. Ekiplere destek olmamız istenmektedir. Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

Söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek verecek.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 01:31
  1. Datça
  2. Muğla
  3. orman yangını

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