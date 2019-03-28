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Muğla'daki kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi

Arkadaşıyla bindiği motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

28 Mart 2019 Perşembe 18:34
Muğla'daki kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Lise öğrencisi Aydoğan Varol için Ortakent - Yahşi Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene gencin ailesi, yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşları, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine lise mezuniyet cübbesi ve kepi konulan lise öğrencisinin cenazesi Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onur Canlı (19) yönetimindeki motosiklet dün Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde devrilmiş, yola savrulan sürücü ve lise son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol (18) ağır yaralanmıştı. Varol, Bodrum Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:34
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