Muğla'daki kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Arkadaşıyla bindiği motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi. Lise öğrencisi Aydoğan Varol için Ortakent - Yahşi Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi, yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşları, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Tabutunun üzerine lise mezuniyet cübbesi ve kepi konulan lise öğrencisinin cenazesi Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onur Canlı (19) yönetimindeki motosiklet dün Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde devrilmiş, yola savrulan sürücü ve lise son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol (18) ağır yaralanmıştı. Varol, Bodrum Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.