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Muğla’daki göçükte hayatını kaybeden Engin Tutuk son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki özel bir işletmeye ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Engin Tutuk son yolculuğuna uğurlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
Muğla’daki göçükte hayatını kaybeden Engin Tutuk son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki özel bir işletmeye ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Engin Tutuk son yolculuğuna uğurlandı.


Muğla’da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Engin Tutuk, memleketi Çine’de toprağa verildi. Tutuk için Soğancılar Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Tutuk’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soydan Hekim, Çine İlçe Emniyet Müdürü İsmet Şimşek, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, AK Parti Çine Belediye Başkan Adayı Celal Özden, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Maden işçisi Tutuk’un eşi Zeynep Tutuk’a ve yakınlarına protokol üyeleri başsağlığı diledi.


Engin Tutuk’un, kılınan cenaze namazının ardından Soğancılar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
  1. doğa

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