Muğla’daki göçük faciasında gözaltı sayısı 3’e çıktı Muğla’nın Milas ilçesinde bir taş ocağında 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınanların sayısı 3’e yükseldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir taş ocağında 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınanların sayısı 3’e yükseldi.

Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiiinde bulunan taş ocağında dün meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı. Tayfun Akıncı isimli işçinin hafif yaralı olarak kurtulduğu iş kazasında kamyon şoförü Şükrü Otlak ile kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu hayatlarını kaybetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili başlattığı soruşturmada Mustafa Ali K. ile Serkan A. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan diğer şüpheli Özkan K.’nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3’e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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