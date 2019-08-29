0553 313 94 23

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçunu işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Muğla'nın Bodrum ilçesi merkez olmak üzere Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
  1. adliye
  2. Bodrum
  3. Göçmen Kaçakçılığı
  4. kaçakçılık
  5. Muğla
  6. operasyon
  7. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti
    1. TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti
    2. GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor
    3. Maltepe’de mültecilere destek masası..
    4. Tokyo "en güvenli kent" seçildi
    5. Milletvekili Koçer’den GTB’ye ziyaret
    6. YDS sınava giriş belgeleri açıklandı
    7. Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne..
    8. DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia..
    9. Tayland'daki turist cinayeti davasında..
    10. Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti
    11. Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram..
    12. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı..
    13. Muğla için sağanak uyarısı
    14. 30 Ağustos zaferi, yeniden yaşatılacak
    15. Yüz binlerce dijitalleştirilmiş..
    16. Bodrum’da 30 dakika da 1 ton çöp..
    17. Şanlıurfa'da otomobil devrildi:..
    18. Deniz tutkunlarına Amatör Denizcilik..
    19. KKTC'de tarihi gün! 45 yıldır kapalı..
    20. Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer..
    21. Bülent Korkmaz: "Konyaspor maçına..
    22. Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7..
    23. Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik..
    24. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden maaş..
    25. CHP Kırklareli teşkilatında görev..
    26. Besleyip büyüttüğü oğlak yaşlı adamın..
    27. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    28. Çöllolar Kömür Havzasında ihale süreci..
    29. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    30. Isparta Belediyesi veznelerinde 30..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı