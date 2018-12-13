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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri asker 10 zanlıdan 8'i tutuklandı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:08
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 111 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri asker 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan tekne kaptanı Muhammed Nasır C. ile uzman çavuş Erol Y'nin de aralarında bulunduğu, Ahmet M, Soner Ö, Ümit B, Arif Ö, Cihan P. ve Süleyman T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden yabancı uyruklu Saskia Sabrina W. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı, M.P. (14) ise yaşının küçük olması nedeniyle Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, üç gün önce İzmir Dikili Limanı'na kayıtlı "Eşref" isimli özel tekneyi açıkta durdurmuş, Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 111 düzensiz göçmen, botla Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya çıkarılmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:08
  1. İzmir
  2. adliye
  3. Bodrum
  4. Göçmen Kaçakçılığı
  5. jandarma
  6. Muğla
  7. tekne
  8. tutuklama

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