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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla biri asker 9 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:19
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 111 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla biri asker 9 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eşref" isimli özel tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerle iletişime geçen 9 kişi tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, geçişleri organize ettikleri iddiasıyla uzman çavuş E.Y. ile Ahmet M, Soner Ö, Ümit B, Arif Ö, Cihan P, M.P (14), Saskia Sabrina W. ve Süleyman T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki gün önce İzmir Dikili Limanı'na kayıtlı "Eşref" isimli özel tekneyi açıkta durdurmuş, Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 111 düzensiz göçmen, botla Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:19
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