Muğla'daki FETÖ/PDY çatı davası

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan tanık ifadeleri ve dosyaya eklenen yeni deliller, dijital materyallerle ilgili savunmalarını aldı.

Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Okan Özçelik'in tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına kararı verdi.

Heyet, bu celse gelmeyen dijital verilerin hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.