Muğla'daki cinayet Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kazım E. (57), hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre, evin balkonunda yüksek sesle müzik dinleyen Kazım E'nin alkol aldığı, alkolün etkisiyle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, oradan geçerken kendisini uyaran Erke Ergün Özveren'i (18) aralarında çıkan tartışma sonrası göğsünden ve sol karın boşluğundan bıçakladığı öne sürüldü. Akyarlar Mahallesi'nde, dün, bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren ile Kazım E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.