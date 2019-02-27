Muğla'daki 2,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 kişiye 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. İzmir ve Manisa'da yaşayan kardeş 2 yaşlı kadına ait arsaları farklı kişilere sahte belgelerle 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A, F.T, M.A, Z.D. ve M.A. tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Datça'da bir emlakçının ihbarı üzerine harekete geçen polis, İzmir ve Manisa'da yaşayan kardeş 2 yaşlı kadına ait arsaların 31 Ocak, 3 ve 8 Şubat tarihlerinde farklı kişilere sahte belgelerle 2,5 milyon liraya satıldığını belirlemiş, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Olayla ilgili 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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