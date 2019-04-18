0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve kaliteli dönüşecek

.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:48
Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve kaliteli dönüşecek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Muğla 2019-2020 Tarımsal Yayım’ projesi kapsamında, Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız


ve Kaliteli Yolculuğu isimli projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammet Sevinç, İl müdürlüğü personeli, zeytinyağı üreticileri ve çifçiler ile vatandaşlar katıldı.


Açılış toplantısında konuşma yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, "2019 yılı içerisinde kurum olarak bir proje seferberliği başlattık. İlimizin çok değerli üretim potansiyeline sahip ürünleri ile ilgili bir proje havuzu oluşturduk. Bu konuda sıkıntı ve sorunları ele alıp çözüm ortaya koymak için önemli bir çalışma başlattık. Bugünkü proje de bu çalışma kapsamında ortaya çıktı" dedi.


Sevinç zeytinin özelliklerinden bahsettiği konuşmasının devamında, "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu projemizi il geneline yaymak istiyoruz. Muğla’da üretilen zeytinyağının tamamının kaliteli olmasını istiyoruz. Bu projeden çok iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. 2 yıl sürecek çalışmalarımıza eğitim ile başlayacağız" diye ifade etti.


Proje açılış toplantısı katılımcılara zeytinyağı tadımı yaptırıldıktan sonra sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:48
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
    1. Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele..
    2. Tarhan: “Tüm kesimlerin beklentilerini..
    3. Avrupa borsaları
    4. Görülmemiş olay! Oyundan çıkarken..
    5. İcralık köy için iptal davası açıldı
    6. ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret
    7. Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve..
    8. Kınalı kuzular dualarla uğurlandı
    9. İran ordusundan gövde gösterisi
    10. Minik Mevra’nın ailesinden yanlış..
    11. Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası..
    12. Sunny Elektronik'in uzman servisleri..
    13. Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala..
    14. Tekstil sektörüne destek
    15. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    16. Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele..
    17. Ivanka kararını açıkladı: "Başkan..
    18. sahibinden.com'da kiralık yazlık..
    19. SANKO Üniversitesi hastanesinde yeni..
    20. Kuzey Kore liderleri gözetiminde..
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar