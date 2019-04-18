Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve kaliteli dönüşecek

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Muğla 2019-2020 Tarımsal Yayım’ projesi kapsamında, Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız

ve Kaliteli Yolculuğu isimli projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammet Sevinç, İl müdürlüğü personeli, zeytinyağı üreticileri ve çifçiler ile vatandaşlar katıldı.

Açılış toplantısında konuşma yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, "2019 yılı içerisinde kurum olarak bir proje seferberliği başlattık. İlimizin çok değerli üretim potansiyeline sahip ürünleri ile ilgili bir proje havuzu oluşturduk. Bu konuda sıkıntı ve sorunları ele alıp çözüm ortaya koymak için önemli bir çalışma başlattık. Bugünkü proje de bu çalışma kapsamında ortaya çıktı" dedi.

Sevinç zeytinin özelliklerinden bahsettiği konuşmasının devamında, "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu projemizi il geneline yaymak istiyoruz. Muğla’da üretilen zeytinyağının tamamının kaliteli olmasını istiyoruz. Bu projeden çok iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. 2 yıl sürecek çalışmalarımıza eğitim ile başlayacağız" diye ifade etti.

Proje açılış toplantısı katılımcılara zeytinyağı tadımı yaptırıldıktan sonra sona erdi.