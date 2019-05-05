Muğla'da yolcu otobüsü devrildi

Muğla'da yolcu otobüsü devrildi05 Mayıs 2019 Pazar 13:14
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Metro seyahat firmasına ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas-İzmir kara yolu Aydınlıkevler mevkisinde devrildi.
Kazada hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralananın olduğu, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
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