Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'da yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muğla-Fethiye kara yolu Sarayyanı mevkisinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yol kenarındaki kişinin öldüğünü belirledi.

Erol Canlı'ya (34) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Canlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.