Muğla'da yol kenarında İran balıkçıl kuşu bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan İran balıkçıl kuşu tedavi edilmek üzere Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.04 Mayıs 2018 Cuma 08:38
İlçe merkezinde yol kenarında bulunan kuş, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Burada yapılan incelemede sol kanadının kırıldığı belirlenen hayvanın başka bir merkeze sevkine karar verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milas Şefliğine bağlı ekiplerce barınaktan alınan kuşun, Muğla'daki hayvan hastanesine nakledildiği belirtildi.
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