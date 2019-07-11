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Muğla’da yeni bir orman yangını evleri tehdit ediyor

Muğla’da, 350 hektar alanın zarar gördüğü Dalaman yangını daha söndürülmeden Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında yeni bir orman yangını çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
Muğla’da yeni bir orman yangını evleri tehdit ediyor

Muğla’da, 350 hektar alanın zarar gördüğü Dalaman yangını daha söndürülmeden Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında yeni bir orman yangını çıktı.


Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye takviye araç gönderilirken, koruma tedbiri açısından itfaiye ekiplerinden destek istendi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
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