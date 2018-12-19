THY- Euroleague
0553 313 94 23

Muğla'da yelkenli teknede 44 düzensiz göçmen yakalandı

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:55
Muğla'da yelkenli teknede 44 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında seyir halindeki "Damara" isimli yelkenli tekneye "dur" ihtarında bulundu.

Tekneyi durduran ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Filistin, Suriye, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 44 kişiyi, Sahil Güvenlik botuna alarak Turgutreis limanına getirdi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:55
  1. 44 düzensiz göçmen
  2. Bodrum
  3. bot
  4. Göçmen
  5. Muğla
  6. Sahil Güvenlik
  7. Yalıkavak
  8. yelkenli tekne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı
    1. Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı
    2. Bilecikli kadınların "file" mesaisi
    3. Vestel, yeni yıl alışverişinde..
    4. Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe..
    5. Yargıda hedef süre uygulaması
    6. Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız..
    7. 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
    8. Kremlin'den Türkiye açıklaması!..
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. CHP Niğde ilçe belediye başkan..
    11. "Merdivenleri teker teker çıkmamız..
    12. Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı
    13. İsrail güçleri 29 Filistinliyi..
    14. "Türkiye'nin Yıldızları": Urkuş Işık
    15. Kapadokya'daki sıcak hava balonu..
    16. Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki..
    17. 'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ..
    18. Financell Sigorta’nın ilk ürünü..
    19. Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak..
    20. 2019 beklentileri yatırım zirvesinde..
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi