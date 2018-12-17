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Muğla'da yangın: 1 ölü

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
Muğla'da yangın: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 78 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Kemeraltı Mahallesi 62. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Zehra Binnur Velioğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Binayı duman sarması üzerine yangını fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangının çıktığı birinci kattaki dairenin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Sağlık ekipleri yatağında hareketsiz şekilde bulunan Velioğlu'nun öldüğünü belirledi.

Velioğlu'nun cesedi, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
  1. Marmaris
  2. Muğla
  3. Yangın
  4. yaşlı kadın öldü
  5. Zehra Binnur Velioğlu

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