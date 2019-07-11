Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın ele geçirildiği operasyon Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye getirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Milas Adliyesine sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen suç örgütü tespit edilmiş, 8 Temmuz'da denizden, havadan ve karadan düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 ton "skunk" ele geçirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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