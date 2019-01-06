Muğla'da yağış ve fırtına

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü.

Göl kenarında yer alan bazı işletmeleri su basarken, kordonda bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri de su içinde kaldı.

Lodosla birlikte su seviyesi yükselen göldeki dalgalar yaklaşık 2 metre yükselerek, işletmelerin camlarının kırılmasına neden oldu.

Yaşananlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.