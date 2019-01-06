0553 313 94 23

Muğla'da yağış ve fırtına

Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü

06 Ocak 2019 Pazar 00:26
Muğla'da yağış ve fırtına

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü.

Göl kenarında yer alan bazı işletmeleri su basarken, kordonda bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri de su içinde kaldı.

Lodosla birlikte su seviyesi yükselen göldeki dalgalar yaklaşık 2 metre yükselerek, işletmelerin camlarının kırılmasına neden oldu.

Yaşananlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 00:26
  1. Köyceğiz
  2. Muğla
  3. yağış ve fırtına

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altyapı çalışmasında feci olay!Kardeşini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
    1. Altyapı çalışmasında feci olay!..
    2. Husilere 72 yardım kamyonunu alıkoyma..
    3. Kan donduran vahşet! Bacakları..
    4. Kontağı çevirdiği anda otomobil alev..
    5. Beyni duran New York Times'a,..
    6. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    7. Sivasspor'da 2 futbolcuya sürpriz..
    8. Muğla'da yağış ve fırtına
    9. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    10. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2019
    12. Kanada'da İsrail ordusuna yardım eden..
    13. 'Kar yağışı' uyarısı: Yarın sabaha..
    14. Bakan Selçuk: TV’de aile ve çocuk..
    15. Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!
    16. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    17. Türkiye ilk 10'un arasında: Son 4 ayda..
    18. Gram altın 16 yılın rekorunu kırdı
    19. Bomba iddia: Oğuzhan'a talip çıktı!
    20. Transfer oldu! İşte Garry Rodrigues'in..
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!
    FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu