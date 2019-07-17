Muğla’da ve Aydın’da ’Yıldırım’ yangınları Muğla ve Aydın’da yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Muğla ve Aydın’da yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığı açıklandı.

Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, iş makinesi, havadan 4 helikopter müdahale etti.Yangına 65 yangın işçisi de karadan yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.

Ayrı saatlerde Nazilli Karapınar mevkisinde, Muğla’nın Dalaman ilçesi Gürleyik mahallesinde, Ortaca Gölbaşı mahallesinde başlayan yıldırım yangınlarına ekipler tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındığı açıklandı.

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