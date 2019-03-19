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Muğla'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

19 Mart 2019 Salı 22:06
Muğla'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların üstlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, bir miktar satışa hazır eroin ve metamfetamin ile çok sayıda kilitli poşet, 1 tabanca ve çok miktarda mermi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, C.T. ve B.B. tutuklanırken, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:06
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