Muğla'da uyuşturucu satıcılarına operasyon Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların üstlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, bir miktar satışa hazır eroin ve metamfetamin ile çok sayıda kilitli poşet, 1 tabanca ve çok miktarda mermi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, C.T. ve B.B. tutuklanırken, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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