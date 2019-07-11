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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ile M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
  1. Fethiye
  2. Muğla
  3. tutuklama
  4. uyuşturucu operasyonu

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