Muğla'da uyuşturucu operasyonu Marmaris'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir’den Marmaris'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçenin girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 3 kilogram skunk ele geçirdi. Otomobildeki H.K. (32), E.K. (25) ve F.Ş. (59) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.Ş. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.