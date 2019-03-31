Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A'nın, lüks otomobiliyle yurt dışından ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. A.A'yı ilçe merkezinde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 86 gram skunk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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