0553 313 94 23

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden 1'i tutuklandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:27
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden 1'i tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve, narkotik köpeği "Maço"nun da katıldığı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi F.D. ve ev arkadaşı K.C.Ç. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 24 paket satışa hazır vaziyette skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.D. tutuklanırken, K.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:27
  1. Muğla
  2. uyuşturucu
  3. Üniversite öğrencisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da eğitime kar engeli
    1. Aksaray'da eğitime kar engeli
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    3. Yurtta kış
    4. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    5. Yurtta kış
    6. Kırşehir'de eğitime kar engeli
    7. ABD'ye kötü haber! Sınıra doğru..
    8. Şile'de tek katlı ev alev alev yandı
    9. Sahte bileziği kuyumcuya satmak..
    10. Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    11. Karne korkusuyla evden kaçan liseli 3..
    12. MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı..
    13. "Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm..
    14. Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci)..
    15. Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini..
    16. Mahmud Abbas o zirveye katılmayacak
    17. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne cami..
    18. Yemen'de BAE'nin kontrolündeki..
    19. Rodrigues'e saha kenarında kırmızı kart
    20. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?