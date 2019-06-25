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Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı

25 Haziran 2019 Salı 23:06
Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Atlan yönetimindeki 48 HL 780 plakalı minibüs, Reşadiye Mahallesi'nde yol kenarındaki beton direğe ve çöp konteynerine çarptı.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Arda Atlan ve Halil Özer Yiğit sıkıştı.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları güçlükle çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Atlan ve Halil Özer Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 23:06
  1. Datça
  2. Muğla
  3. trafik kazası

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