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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:32
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ula-Akyaka kara yolu Kızılağaç mevkisinde Süleyman Bardakçı yönetimindeki 20 VF 259 plakalı otomobil, bankette yolcu indiren Feridun Armutçuoğlu'nun kullandığı 06 BT 1801 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Bardakçı ve Armutçuoğlu ile otomobillerde bulunan Oğuz Atunga, İbrahim Ege Armutçuoğlu, Burak Tahmaz, Hasan Bardakçı ve İsmail Deniz Pençe yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Feridun Armutçuoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süreliğine, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:32
  1. Muğla
  2. trafik kazası
  3. Ula

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