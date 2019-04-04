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Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin hizmetine giriyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) işbirliğinde 3 yıl sürecek Muğla’da kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan‘Tarlalardan Tatlar Projesi’nin tanıtım toplantısı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:28
Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin hizmetine giriyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) işbirliğinde 3 yıl sürecek Muğla’da kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan‘Tarlalardan Tatlar Projesi’nin tanıtım toplantısı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.


150 üretici aileyi kapsayan ’Tarlalardan Tatlar’ projesiyle Muğla Bölgesi’nde üretilen tarımsal ve yerel ürünlerin oteller, restoranlar ve hediyelik eşya dükkânlarında satışını kolaylaştırarak yerel üreticilerin turizmden daha çok yararlanmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.


Tanıtım toplantısında konuşma yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Böyle bir projenin ev sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Muğla’da çiftçilerin geçim kaynajklarını iyileştirmek, geleneksel ürünlerin kıyıda tedarik edilmesini amaçlayan ’Tarlalardan Tatlar’ projesini önemsiyoruz. Muğla yapısı bakımından özel bir il. Turizm kenti Muğla aynı zamanda bir tarım kentidir" diyerek Muğla’da üretilen ürünlere değindi.



"Tatile getirdiğimiz kişilerin yerel ürünlerle buluşmasını sağlayacağız"


Projeyi destekleyen TUI Care Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Ellerbeck, "Biz bu projeye çok önem veriyoruz. 25 ülkede 30 proje yürütüyoruz. ’Tarlalardan Tatlar’ projesini vizyon ve misyon olarak yüzde 100 önemsiyoruz. Biz turizmin tatil yörelerinde farklı projelerin başlatılmasında çok etkili bir sektör olduğuna inanıyoruz. Bu projelerle tatile getirdiğimiz kişilerin yerel ürünlerle buluşmasını sağlayacağız. Bu tür projeler yerel ürünlerde uzun süreli katkılar sağlayacak. Tatile gelen misafirlerin yerel halkla buluşmasını da sağlayacak. Bölge halkına çok önemli etki yapacak. Artık turizm gidilen ülkenin yereli tanımak gibi bir anlayış geliştirdi. Tatil yapıyoruz fakat, kalben inandığımız bir konuda yerel halkla uzun vadeli bir bağ kurmaktır. İnanıyorum ki sürdürülebilir turizm adına çok önemli işler yapıyoruz" dedi.



"Bu organizasyonu en kolay çözecek olan kooparatiflerimizdir"


Köy Koop Merkez Birliği Genel Başkanı Eray Çiçek ise, "Öncelikte tarım ve turizmin bir araya gelmesinden dolayı buradaki herkese teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır kooparatifler üretmiş oldukları ürünlerin pazara konulması konusunda sıkıntılar çekiyor. Türk tarımında özellikle birinci üretim dediğimiz üretimin ciddi anlamda para kazanmadığını, esas paranın işlenmiş ürünler üzerinde kazanıldığını bilmekteyiz. Türk tarımında aile işletmesinin yoğun olması ve ürettikleri ürünleri de işlemeden doğrudan aracılar vasıtasıyla pazarlamaları maalesef, üreticinin bu anlamda ekonomik olarak mutlu olmasını engelliyor. Bu organizasyonu en kolay çözecek olan kooparatiflerimizdir" diyerek Köy Koop Muğla Birliği’nin yaptığı çalışmaları anlattı.


Tanıtım toplantısı yapılan sunumların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:28
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