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Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

28 Aralık 2018 Cuma 11:30
Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Akarca Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin araçlarında gerçekleştirilen aramada 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça değişik ebatlarda tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edileceği ve ait olduğu dönemlerin inceleme sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.Ç, A.B, Ü.U. ve A.E'nin emniyetti işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:30
  1. Fethiye
  2. gözaltı
  3. Heykel
  4. Muğla
  5. Tarihi eser operasyonu

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