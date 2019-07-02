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Muğla'da şüpheli polis kovalamacası

Polisin "dur" ihtarına uymayarak çalıntı otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı- Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

02 Temmuz 2019 Salı 14:28
Muğla'da şüpheli polis kovalamacası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kovalamaca sonrası çalıntı otomobille yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ihbarı yapılan bir otomobili, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) düşmesi üzerine takibe aldı.

Belirlenen bölgede durdurulmaya çalışılan iki kişi, "dur" ihtarına uymayarak çalıntı otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliler, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından Göcek Mahallesi İnlice mevkisindeki polis kontrol noktasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından V.T. (33) ile M.G. (30) adliyeye sevk edildi. Zanlılardan V.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:28
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