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Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"

- KYK yurtlarında kalan farklı illerden 150 öğrenci, Muğla'da buluştu

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:39
Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"


MUĞLA (AA) - Türkiye'nin farklı illerinde Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"na girdi.

KYK Tematik Kış Kampları kapsamında kente Batman, Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Düzce, Sakarya ve Denizli'den gelen 150 öğrenci, Muğla KYK Yurdu'nda buluştu. Sabah erken saatlerde tanışan öğrenciler, toplu fotoğraf çektirdi.

"Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"nın açılışı dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ülkenin geleceği gençlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"nın Muğla'da geride kalan yıllarda başarıyla yürütülmesi nedeniyle bu sene de 12 il içine girdiklerini belirten İlman, farklı illerden bir araya gelen gençlerin 5 gün hem önemli konuklarla bilgileneceğini hem de tematik gezilerle eğlenceli vakit geçirme şansı elde edeceğini ifade etti.

Sağlanan barınma, kredi ve burs hizmetlerinin yanı sıra gençlerin akademik hayatlarına katkı sunmak için eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlendiğini aktaran İlman, "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı için Muğla'ya, medya, spor ve sağlık dünyasından ünlü akını yaşanacak." diye konuştu.

İlman, kamp boyunca gençlerin Muğla'nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfedeceğini anlatarak, programlarda şehitlik ziyareti, bilgi yarışması, sinema etkinlikleri olacağını dile getirdi.

Ömer İlman, kampın gençlerin sosyal ve akademik gelişmelerine katkı sağlayacağını ve onların kaynaşmalarına imkan oluşturacağını belirtti.

Muğla'da 150 öğrencinin katılımıyla 21-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek kampta, Doç. Dr. Halit Yerebakan, Dr. Yavuz Dizdar, Erdoğan Arıkan, Alp Pehlivan, Evren Göz, eski milli futbolcu Ali Gültiken, Enes Erkan, gençlerle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:39
  1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman
  2. Muğla
  3. Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"

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