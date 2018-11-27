Muğla'da sörf keyfi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki adrenalin tutkunları, rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseldiği Marmaris'te, hızı saatte 47 kilometreyi bulan rüzgar adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanları, vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle izledi.

Yetkililer ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, oluşabilecek taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.