Muğla'da sokak köpeklerinin kamyonla dağa bırakıldığı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 kamyonun kasasında toplanan sokak köpeklerinin dağlık alana bırakıldığı iddia edildi.

Nif ve Koru mahalleleri arasındaki dağlık alana kamyonların kasasıyla köpek bırakıldığını fark edenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çalışma başlatan ekipler tarafından tespit edilen kamyonun sürücüleri, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlileri ve hayvanseverler, bölgeden 22 köpek topladı. Kamyonete alınan köpekler, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirildi.

Merkezde görevli veteriner hekim Hüseyin Canğara, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeden topladıkları köpeklerin arasında yavru ve engellilerin de olduğunu belirterek, "Bazı yavruların da ölülerini bulduk. Bölgeden 22 köpeği alarak merkezimizde koruma altına aldık. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılacak." dedi.

Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Gökçen Gökmen Bayram ise dağlara bırakılan köpeklerin ölüme terk edildiğini iddia etti.

Yavru köpeklerin gece soğuğa dayanamayıp öldüğünü belirten Bayram, "Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması gerekiyor. Hayvanlara şiddet uygulayanların da gerekli cezayı alması lazım. Bu gibi olayların ancak bu şekilde önüne geçebiliriz. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüz." diye konuştu.

Seydikemer Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki sokak hayvanlarının sadece kısırlaştırılması için toplandığı ve Muğla'ya gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, köpeklerin dağlık alana bırakılmasıyla belediyenin ilgisi olmadığı da kaydedildi.