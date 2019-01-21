Muğla'da şiddetli yağış Milas ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kemikler Mahallesi'nde 6 evin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı- Dereden taşan sular tarım arazilerine doldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 6 evin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Milas'ta gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki Kocadere'de su taşkını oluştu. Dereden taşan su, bölgedeki tarım arazilerinde ve 6 hanede su baskınlarına neden oldu. Kemikler Muhtarı Kazım Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanakla birlikte Kocadere’de sık sık su taşkını meydana geldiğini kaydetti. 6 hanede mahsur kalan 15 kişinin kurtarılması için ihbarda bulunduklarını aktaran Bayındır, ekiplerin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.



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