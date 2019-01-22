Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı Otobüs şoförünün dikkati olası facianın önüne geçti

MUĞLA (AA) - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. İzmir'den Fethiye'ye giden 16 SGY 80 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Fethiye kara yolu Esenköy Kavşağı yakınlarına geldiğinde, sağ ön tekerleğin balata kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten indirdi. Yangın otobüs personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular, firmanın gönderdiği başka bir araçla yollarına devam etti. Yangında hasar gören otobüs, polis ekipleri gözetiminde en yakın sanayi sitesine çekildi.

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