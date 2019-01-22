0553 313 94 23

Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Otobüs şoförünün dikkati olası facianın önüne geçti

22 Ocak 2019 Salı 20:18
Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

İzmir'den Fethiye'ye giden 16 SGY 80 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Fethiye kara yolu Esenköy Kavşağı yakınlarına geldiğinde, sağ ön tekerleğin balata kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten indirdi. Yangın otobüs personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcular, firmanın gönderdiği başka bir araçla yollarına devam etti.

Yangında hasar gören otobüs, polis ekipleri gözetiminde en yakın sanayi sitesine çekildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:18
  1. Muğla
  2. Yangın
  3. yolcu otobüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan Filistin yönetimine "genel seçim" tepkisi
    1. Hamas'tan Filistin yönetimine "genel..
    2. Dilipak: Siz bilirsiniz
    3. Muğla'da seyir halindeki yolcu..
    4. Nöbet tutan askeri öldüren astsubayın..
    5. Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar..
    6. Fenerbahçe'den sert hakem açıklaması
    7. İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki
    8. ABD ordusuna transseksüellerin alımını..
    9. Libya açıklarında 332 düzensiz göçmen..
    10. Rusya ve Japonya "barış"ta anlaşamadı
    11. Topkapı sarayı tatilde ziyaretçilerini..
    12. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama
    13. İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki
    14. Bebeğini kovada çürüten cani kadından..
    15. Genetiği değiştirilmiş bebekler..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma..
    18. Fransa İçişleri Bakanı'ndan 'polis..
    19. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    20. Xabi Alonso, vergi kaçırma..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe