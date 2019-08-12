Muğla'da seyir halindeki otomobilde yangın İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil zarar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Halil İbrahim Çabuk, Döğüşbelen Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolunda, kullandığı 45 HD 5128 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark edince aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin tamamını saran alevleri söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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