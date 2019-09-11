Muğla'da servis ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucunda 15 kişi yaralandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
Şeref Akkaya idaresindeki öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.
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