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Muğla'da servis ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucunda 15 kişi yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
Muğla'da servis ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

Şeref Akkaya idaresindeki öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
  1. Muğla'nın Dalaman ilçesi
  2. Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkisi
  3. Fethiye
  4. Dalaman
  5. Ortaca devlet hastanesi
  6. 112 Acil Servis ekipleri

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