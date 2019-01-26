Muğla'da sel sularına kapılan genç öğretmen öldü Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen hayatını kaybetti, nişanlısı kayboldu- Ekipler, kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı. İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'i arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.

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