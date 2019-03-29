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Muğla'da seçim güvenliği tedbirleri

29 Mart 2019 Cuma 23:56
Muğla'da seçim güvenliği tedbirleri

MUĞLA (AA) - Muğla'da, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde kurulacak bin 272 sandıkta, 2 bin 272 emniyet personeli, jandarma sorumluluk bölgesinde kurulacak bin 122 sandıkta ise bin 946 jandarma personelinin seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildiği belirtildi.

Valilik Seçim Koordinasyon Merkezinin yönetiminde GAMER, Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, sağlık, itfaiye, ulaştırma ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezlerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sağlanması, muhtemel arızalara müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu kararları gereğince; oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilecektir. Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşımayacaktır."





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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:56
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