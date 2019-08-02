Muğla'da samanlık yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Kurudere Mahallesi'ndeki bir çiftlikte samanlık olarak kullanılan yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar da dışarı çıkarıldı. Alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek vererek, önlem aldı.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, balya samanların tamamı kül oldu.

Çiftlik sahibi Rıza Gür, yaptığı açıklamada, 30 bin lira tutarındaki samanın yandığını, yangının tellere konan 2 güvercinin elektrik akımına kapılması sonucu çıkmış olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.