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Muğla'da sağlık personeline tehdit iddiası

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş:- "İnsanların sıhhati için gece gündüz çalışan, bin bir zorlukla mücadele eden, hayatla ölüm arasındaki hastalara her türlü müdahale ve yardımı yapan sağlık çalışanlarının, tüm bunların yanında bu tür saldırılarla karşılaşmalarını, şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:40
Muğla'da sağlık personeline tehdit iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Muğla'da 3 sağlık personelinin ağır yaralanan bir hastayı ambulansla taşındığı sırada bir otomobil şoförü tarafından tehdit edilmesini kınadı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 112 Kumbahçe İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları Neslihan A, Şafak A. ve ambulans şoförü Mehmet D'nin trafik kazasında ağır yaralanan bir yaralıyı tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesinden alarak, Muğla'daki başka bir hastaneye ambulansla götürdüğü sırada bir otomobil sürücüsü tarafından önü kesilerek tehdit edildiğini belirtti.

Durmuş, otomobil sürücüsünün ambulansın sirenlerinin gereksiz yere çalındığını belirterek, ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmek istediği ancak sağlık çalışanlarının itiraz edip, karşı koyması üzerine de çeşitli tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Yaşanan olayı şiddetle reddettiklerini ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:

"İnsanın aklının almayıp, vicdanının isyan ettiği bu olayı, kabul etmek, görmezden gelmek, ses çıkarmamak mümkün değildir. İnsanların sıhhati için gece gündüz çalışan, bin bir zorlukla mücadele eden, hayatla ölüm arasındaki hastalara her türlü müdahale ve yardımı yapan sağlık çalışanlarının, tüm bunların yanında bu tür saldırılarla karşılaşmalarını, şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz."

Durmuş, tehdidin haricinde, bilerek veya bilmeyerek de olsa cana kasıt olduğunu belirtti.

Sağlık-Sen olarak, bu ve benzer olayların takipçisi olacaklarını vurgulayan Durmuş, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:40
  1. Bodrum Devlet Hastanesi
  2. Sağlık-Sen

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