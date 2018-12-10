Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak etkili oluyor10 Aralık 2018 Pazartesi 21:06
MUĞLA (AA) - Muğla'da etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
Göcek Mahallesi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Göcek Tüneli üstündeki eski karayoluna düşen kayalar nedeniyle farklı noktalarda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Öte yandan, yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sırasında birçok sürücü araçlarıyla akaryakıt istasyonlarına sığındı.
Kentteki yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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