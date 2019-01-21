Muğla'da sağanak

MUĞLA (AA) - Muğla'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı, toprak kayması ve göçük oluştu.

Bodrum'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Yakaköy Mahallesi ile Turgutreis Caddesi'nde sabah saatlerinde göçük meydana geldi.

Yakaköy'deki olayda, istinat duvarının altında kalan 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralan bulunmadığı belirtildi.

Turgutreis Caddesi Kelerlik Mescit Sokak'taki eski Bodrum evinde öğle saatlerinde çökme oluştu. Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü. Olayın ardından polis ve Muğla Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye sevk edildi. Tamamı yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar uyarıldı.

Otomobil sahibi Varol Öztok, aracının park halinde olduğunu ifade ederek, "Ev aracımın üzerine yıkılmış. O sırada araçta değildim, park halindeydi. Ev yağıştan dolayı yıkılmış." diye konuştu.

- Marmaris

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris-Menteşe, Marmaris-Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda ulaşım zaman zaman aksadı.

Armutalan Mahallesi’nde küçük çaplı toprak kayması yaşandı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 91 kilogram yağmur düştü.

- Fethiye ve Seydikemer

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldi.

- Menteşe

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Muğla'nın ilçelerinde sağanak devam ediyor.

