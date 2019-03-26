Muğla'da polis şüpheli kovalamacası
Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı26 Mart 2019 Salı 09:36
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliyi yakalamak için yol güzergahlarında önlem alındı.
Milas-Bodrum kara yolu istikametinden kaçışını sürdüren şüpheli, Torba kontrol noktasında, iki otomobile çarptıktan sonra yolu kapatan polis ekiplerince durduruldu.
Araçtan indirilen ve isminin M.E.A. olduğu belirtilen şüpheli, gözaltına alındı.
M.E.A. ile aracı, polis merkezine götürüldü.
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