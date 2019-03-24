Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. İsa Zorbaz yönetimindeki 26 TR 246 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, Zorbaz ile otomobilde bulunan Fatmagül Zor ve Ganimet Köylü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zorbaz yaşamını yitirdi.



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